07:25, 04 Февраля 2019
ВИДЕО: В Карелии хозяйка турагентства, обманувшего клиентов, получила 4 года колонии
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Владелица известного в Олонце турагентства "Навигатор" Ольга Яковенко, оставившая клиентов без денег и без отдыха, выслушала приговор суда.
Предпринимательница из Олонца Ольга Яковенко получила четыре года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, передает ГТРК "Карелия". Приговор вынес Олонецкий районный суд.
В 2017 году владелица турагентства "Навигатор" лишила отдыха своих клиентов. В качестве потерпевших по делу проходили 22 человека. Они купили путевки, но не смогли отправиться в отпуск.
Суд определил, что Яковенко нанесла своими действиями ущерб на общую сумму 1,5 млн рублей. По решению суда хозяйка турагентства должна провести ближайшие четыре года в колонии общего режима.
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