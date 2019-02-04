ВИДЕО: В Карелии хозяйка турагентства, обманувшего клиентов, получила 4 года колонии

Владелица известного в Олонце турагентства "Навигатор" Ольга Яковенко, оставившая клиентов без денег и без отдыха, выслушала приговор суда.

Предпринимательница из Олонца Ольга Яковенко получила четыре года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, передает ГТРК "Карелия". Приговор вынес Олонецкий районный суд.

В 2017 году владелица турагентства "Навигатор" лишила отдыха своих клиентов. В качестве потерпевших по делу проходили 22 человека. Они купили путевки, но не смогли отправиться в отпуск.

Суд определил, что Яковенко нанесла своими действиями ущерб на общую сумму 1,5 млн рублей. По решению суда хозяйка турагентства должна провести ближайшие четыре года в колонии общего режима.