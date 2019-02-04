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Новости. Происшествия
07:25, 04 Февраля 2019
фото: кадр сюжета ГТРК "Карелия"

ВИДЕО: В Карелии хозяйка турагентства, обманувшего клиентов, получила 4 года колонии

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Владелица известного в Олонце турагентства "Навигатор" Ольга Яковенко, оставившая клиентов без денег и без отдыха, выслушала приговор суда.

Предпринимательница из Олонца Ольга Яковенко получила четыре года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, передает ГТРК "Карелия". Приговор вынес Олонецкий районный суд.

В 2017 году владелица турагентства "Навигатор" лишила отдыха своих клиентов. В качестве потерпевших по делу проходили 22 человека. Они купили путевки, но не смогли отправиться в отпуск. 

Суд определил, что Яковенко нанесла своими действиями ущерб на общую сумму 1,5 млн рублей. По решению суда хозяйка турагентства должна провести ближайшие четыре года в колонии общего режима.

 

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Комментарии

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Евгений
2019-02-04 08:28:36
А компенсировать ущерб полагается?
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