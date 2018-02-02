13:32, 02 Февраля 2018
ВИДЕО: В Карелии представили книгу о трагической любви разведчика Зорге и петрозаводчанки Кати
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В Национальном музее Карелии состоялась презентация новой книги журналиста Юрия Шлейкина "Зорге и Катя".
Книга рассказывает о знаменитом разведчике Второй мировой войны и его супруге, родившейся и выросшей в Петрозаводске; о переплетении судеб этих людей, об их красивой и трагической любви. Биография Екатерины Максимовой до сих пор была изучена мало.
На ГТРК "Карелия" вышел сюжет о презентации книги.
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