ВИДЕО: В Карелии представили книгу о трагической любви разведчика Зорге и петрозаводчанки Кати

В Национальном музее Карелии состоялась презентация новой книги журналиста Юрия Шлейкина "Зорге и Катя".

Книга рассказывает о знаменитом разведчике Второй мировой войны и его супруге, родившейся и выросшей в Петрозаводске; о переплетении судеб этих людей, об их красивой и трагической любви. Биография Екатерины Максимовой до сих пор была изучена мало.

На ГТРК "Карелия" вышел сюжет о презентации книги.