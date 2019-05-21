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Новости. Общество
15:22, 21 Мая 2019
фото: youtube.com/ KNadezda

ВИДЕО: "В Кинерме планируется съемка наступления лесного пожара на деревню и героического ее спасения"

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В Карелии представители ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" встретились с жителями исторической деревни и подтвердили свои планы по съемкам пожара на территории Кинермы.

Представители киностудии провели встречу с жителями Кинермы. Видеозапись беседы опубликовала в соцсети "Вконтакте" Ольга Гоккоева.

Кинематографисты подтвердили, что они действительно будут снимать в деревне сцену пожара, но заверили местных жителей, что все правила безопасности при съемке картины под названием "Огонь" будут соблюдены.

"В Кинерме у нас планируется съемка сцены свадьбы на поляне за церковью, какие-то уличные просто "ходилки", разговоры и сцена наступления лесного пожара на деревню и героического ее спасения", - сказал представитель кинокомпании, представившийся Данилом.

"Мы как любые здравомыслящие люди, здоровые граждане и сотрудники предприятия отрасли культуры совершенно не можем себе даже допустить мысли о какой-то опасности для населенного пункта. Все, что будет происходить, будет происходить под контролем. Будут работать специалисты-пиротехники. Будет обеспечивать безопасность петрозаводский МЧС. Выделят нам 4 единицы техники. И дополнительно мы обеспечиваем здесь объем 60 кубометров воды – 60 тонн. Мы здесь поставим две цистерны по 30 кубов", - заявил представитель группы кинематографистов.

Работники киностудии также пообещали провести необходимые работы по профилактике возгорания на местном деревенском поле, в частности, кинематографисты планируют обработать поле и ближайшие деревья противогорючей смесью.

Ранее жители Кинермы написали письмо председателю правления "Студии ТРИТЭ" Никите Михалкову, в котором выразили протест в отношении съемок сцен пожара на территории населенного пункта. Местные жители считают, что открытый огонь опасен для исторических построек деревни.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-05-21 15:53:18
Забавны тамошние полтора землекопа самобытных. То туристов заманивают, то истерят по поводу киносъемок. А ларчик просто открывается - местечковые с масквичей денежек хотят содрать побольше. Есть там предводительница местного дворянства. За счет государства получила высшее образование в универе , по специальности ни разу не работала , так до сих пор и печет там калитки для туристов. На большее не способна. Это всё, что надо знать о самобытных.
Leopol'd
2019-05-21 15:47:26
Может Михалков славы Герострата захотел? Кончаловского в кино не обошёл, так хоть здесь.
Гость
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