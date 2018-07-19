ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил маленькую девочку и уехал с места ДТП

Горожане в соцсети начали поиски водителя, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия, бросив пострадавшую на дороге.

В минувшую среду вечером, 18 июля в районе 20.00, водитель автомобиля Lada Priora, двигавшийся по улице Кузьмина, совершил наезд на ребенка.

"Сбил девочку 7-8 лет, - сообщили очевидцы "Столице на Онего", - ДТП произошло напротив детской площадки на ул.Кузьмина. Виновник подло скрылся с места происшествия. У девочки большая шишка на голове, разодрана щека и травма ноги. Ее увели в машину скорой помощи".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы предлагают водителю, сбежавшему с места происшествия, самому прийти в ГИБДД и признаться в совершении наезда.

"Обращаюсь к тебе, лучше сам приди и покайся в ГИБДД, тем более есть видео твоей тачки и много свидетелей, которые тебя запомнили", - пишут очевидцы.

По нашей информации, на данный момент виновник наезда в ГИБДД не обращался.