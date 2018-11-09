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Новости. Происшествия
09:10, 09 Ноября 2018
фото: Кадр из видео / ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил пенсионера на проезжей части

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На перекрестке пр. Ленина и ул. Герцена произошло ДТП с участием пешехода, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Женщина, управляя автомобиль Audi Q5, двигалась по проспекту Ленина. При левом повороте на улицу Герцена не уступила дорогу и совершил наезд на 64-летнего пешехода.

Пенсионер пострадал. Назначено амбулаторное лечение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dredd
2018-11-09 13:49:07
Хотелось бы заметить, что в городе полный мрак!!! Эти светодиодные фонари абсолютно не подходят для нашего климата, когда продолжительное время на улице сырость! (Кто разрешил их устанавливать?! Почему нет уголовных дел?)

Люди, подумайте о свей безопасности -- если вы оделись во всё темное -- прицепите на себя светоотражатель!
deep
2018-11-09 11:21:19
БЛ! Простой пункт правил: при повороте налево и направо ОБЯЗАН пропустить пеших!
Беня
2018-11-09 10:56:07
А на пензионеров надо надевать китайскую ёлочную гирлянду с лампочками и на батарейках, шоб их мигало во тьме мрака :)
User
2018-11-09 10:54:34
Ну и ну! Каждый день ни по разу кого-то на дорогах сбивают, через день кого-то по пьяни убивают! Что с регионом-то сделали?!
кир
2018-11-09 11:41:25
User, не ищи крайних. Люди соответствуют тому образу жизни, который ведут.
Изя
2018-11-09 10:00:55
Да , что за регион то какой то ненормальный , бойня на дорогах каждый день .
goo
2018-11-09 09:54:33
Водилу жалко (ТППТЗ ©)
Американец
2018-11-09 09:18:48
очередной водятел
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