ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил пенсионера на проезжей части

На перекрестке пр. Ленина и ул. Герцена произошло ДТП с участием пешехода, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Женщина, управляя автомобиль Audi Q5, двигалась по проспекту Ленина. При левом повороте на улицу Герцена не уступила дорогу и совершил наезд на 64-летнего пешехода.

Пенсионер пострадал. Назначено амбулаторное лечение.