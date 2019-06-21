ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль устроил "фигурное катание"

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ДТП произошло 19 июня на улице Чапаева.
На сайте "ДТП ПТЗ" сообщается, что в 20.43 на ул. Чапаева, у дома №45, автомобиль занесло на скользком (после дождя) асфальте.
Судя по видео, перед остановившимся у пешеходного перехода автомобилем водитель ВАЗа предпринял маневр торможения. После этого легковой автомобиль занесло вправо на полосу уширения проезжей части и стоящий у края проезжей части легковой автомобиль, а также развернуло на 180 градусов.
Камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
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