ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль устроил "фигурное катание"

ДТП произошло 19 июня на улице Чапаева.

На сайте "ДТП ПТЗ" сообщается, что в 20.43 на ул. Чапаева, у дома №45, автомобиль занесло на скользком (после дождя) асфальте.

Судя по видео, перед остановившимся у пешеходного перехода автомобилем водитель ВАЗа предпринял маневр торможения. После этого легковой автомобиль занесло вправо на полосу уширения проезжей части и стоящий у края проезжей части легковой автомобиль, а также развернуло на 180 градусов.

Камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.