ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль влетел в фонарный столб и загорелся

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня утром, 10 ноября в 6.28, на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского автомобиль врезался в фонарный столб.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Мой дом".

По данным ГИБДД Карелии, водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Подробности происшествия выясняются.