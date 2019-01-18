ВИДЕО: В Петрозаводске дети проехали по пешеходному переходу на лыжах

Сотрудники ДПС заметили детей, идущих на лыжах по пешеходному переходу на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева.

Камера наружного наблюдения запечатлила, как сегодня днем, 18 января в 13.00, дети переходят дорогу на лыжах на перекрестке ул. Мелентьевой и ул. Зайцева.

В момент нарушения ПДД на перекрестке дежурил наряд ДПС. Сотрудник ГИБДД увидел, как один школьников не смог подняться на лыжах на тротуар и начал съезжать на проезжую часть в момент, когда автомобили поехали.

Полицейский остановил движения транспорта, беды удалось избежать.

С ребенком была проведена воспитательная беседа.

Как отметили в ГИБДД Петрозаводска, перед пешеходным переходом необходимо не только выходит с велосипеда, но также и снимать лыжи - спешиваться, чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не создавать аварийных ситуаций.