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Новости. Общество
08:05, 20 Июня 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске дорожников избила пьяная молодежь

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Инцидент произошел на ул. Гоголя во время нанесения разметки на дорогу.

Как пишет "Республика", 19 июня в 02.20 на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейская четверо неизвестных молодых людей напали на бригаду дорожных рабочих, которые наносили разметку. Пострадавшими оказались сотрудники петрозаводского ДРСУ.

Дорожный мастер из этой бригады рассказал изданию обстоятельства случившегося.

"Возле нас, нарушая ПДД, остановился темный отечественный хэтчбек ВАЗ. В машине сидели пять молодых людей лет 18-20. Они начали выкрикивать в наш адрес ругательства, задевая наше мужское достоинство и намекая на принадлежность к лицам нетрадиционной половой ориентации. Возможно, им не понравилось, что мы перегородили часть дороги, а может, причина и в другом. Кричали долго. Сначала мы попросили вежливо этого не делать. Разумеется, после что-то сказали в ответ. Спустя некоторое время машина остановилась. Из нее выбежали четверо пьяных людей (водитель остался) и напали на нас. Драка закончилась неожиданно. Мы получили легкие травмы: кто-то получил в челюсть, кто-то в глаз, кто-то по бокам. Им тоже досталось", – сказал дорожный мастер.

Работники сняли побои в травмпункте, а после обратились в полицию с заявлением.

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