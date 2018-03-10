ВИДЕО: В Петрозаводске ищут водителя, запечатлевшего на видеорегистратор толпу хулиганов

Хулиганы разломали шлагбаум в одном из дворов Петрозаводска. Их лица попали на видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано обращение от горожан, которые просят откликнуться водителя, запечатлевшего на видеорегистратор четырех молодых людей, сломавших шлагбаум в одном из дворов.

"Огромная просьба, - пишут горожане, - водитель, отзовитесь: в ночь с 7 на 8 марта в 00 часов 00 минут 42 секунды ваша автомашина поднималась вверх по ул.Правды, у пешеходного перехода(перед перекрестком с ул.Промышленной) в это время стояла компания из четырех парней, которые попали на видеорегистратор вашей автомашины. Нам очень нужно это видео. Именно эти парни в эту ночь буквально уничтожили шлагбаум в нашем дворе".