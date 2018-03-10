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Новости. Происшествия
12:45, 10 Марта 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске ищут водителя, запечатлевшего на видеорегистратор толпу хулиганов

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Хулиганы разломали шлагбаум в одном из дворов Петрозаводска. Их лица попали на видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано обращение от горожан, которые просят откликнуться водителя, запечатлевшего на видеорегистратор четырех молодых людей, сломавших шлагбаум в одном из дворов.

"Огромная просьба, - пишут горожане, - водитель, отзовитесь: в ночь с 7 на 8 марта в 00 часов 00 минут 42 секунды ваша автомашина поднималась вверх по ул.Правды, у пешеходного перехода(перед перекрестком с ул.Промышленной) в это время стояла компания из четырех парней, которые попали на видеорегистратор вашей автомашины. Нам очень нужно это видео. Именно эти парни в эту ночь буквально уничтожили шлагбаум в нашем дворе".

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Комментарии

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анти
2018-03-10 15:41:30
Мизантропу. Высокая плотность населения Европейской равнины Вам ничего не говорит? Экономическая география Вам в помощь! Начитаетесь всякой билиберды и ну давай славить Сталина, гения логистики)) На лошадках уж давно никто не передвигается, а Вы все не можете ГУЛАГи оправдать. Ибо нет этому оправдания!
deep
2018-03-10 16:12:47
анти, какой ГУЛАГ? Опять бла бла бла! Есть труды Земскова, Бушина, Вассермана и других. Там четкие цифры: с 1921 по 1953 посадили 2,8 млн. человек, к стенку поставили 650 тысяч. за 32 года! Там еще кроме политических всяких разных. А сколько сейчас за 30 лет умерло, а сколько не родилось? Цифры отличаются в худшую сторону. А сколько было за те года построено всего (жилье, заводы, плотины), а сколько сейчас загублено (заводы, больницы, школы)? Не надо шантажировать ГУЛАГом, тем более цифры все известны!
анти
2018-03-10 16:34:51
deep, за каждой "цифрой" стоит судьба человека. Задавитесь вы своими больницами, если не понимаете, что человек - это не цифра. Если так нравится СССР раннего периода, поставьте себя к стенке и умрите ради мировой революции. Задолбали уже, певцы светлого будущего! Ручонки от крови отмойте!
анти
2018-03-10 17:29:25
deep, аналитический ум Вас покинул? От того и мёрли, что социализьм закончился. Диктовать, как жить стало некому. Ну и давай народ водку жрать, пока можно. А про Скандинавию - не всё так однозначно! Революция в России заставила Швецию призадуматься о жизни работяг. Да и мировые войны подмогли, где Швеция не только нейтралитет имела, но могла оружием торговать. На том и поднялись. Норвегия честно воевала. И, не в пример Финляндии, совместно с русскими. У норгов, кстати, нефть есть. В один ряд с финнами не ставьте. А Финляндия скоро от своего "социализма" загнётся. Живут в долг. Денег не хватает, условия жизни ухудшаются. Так что, примеры у ВАс так себе!
deep
2018-03-10 17:01:58
анти, я про судьбы людей и говорю. Сколько умерло их за последние 30 лет от такой жизни? Раньше по помойкам не ходили. И я не восхваляю СССР, я констатирую факты, не более. А государство должно быть социалистическое, как Швеция, Норвегия, Финляндия. И про светлое будущее поют нынешние солисты уже 30 лет, но мы (народ) от него все дальше и дальше, и больница в этом показатель.
Мизантроп
2018-03-10 16:44:03
анти, «А по моим подсчетам за всю историю советской власти, от 1918 до 1987 года (последние аресты были в начале 1987-го), по сохранившимся документам получилось, что арестованных органами безопасности по всей стране было 7 миллионов 100 тысяч человек. При этом среди них были арестованные не только по политическим статьям. И довольно много. Да, их арестовали органы безопасности, но
органы безопасности арестовывали в разные годы и за бандитизм, контрабанду, фальшивомонетничество
И по многим другим «общеуголовным» статьям.
Под все эти цифры есть папки с документами. В ежегодных отчетах органов безопасности значится: привлеченных – столько-то, в том числе с арестом, в том числе без ареста.
И вот цифра итоговая – семь миллионов. Это за всю историю советской власти. Что с этим делать? А общественное мнение говорит, что у нас чуть ли не 12 миллионов арестованных только за 1937–1939-й.
И я принадлежу этому обществу, живу среди этих людей, я их часть. Не советской власти часть, не российской демократии, а этих людей. Просто точно знал, что, во-первых, не поверят.
А во-вторых, для круга, к которому я считаю себя принадлежащим, это значило бы, что все, что нам говорили о цифрах до этих пор вполне уважаемые нами люди, неправда».
Глава общества «Мемориал» Арсений Рогинский, земля ему стекловатой.
Мизантроп
2018-03-10 15:53:30
анти, Причина в том, мой юный друг, что количество пид...ов и му...ов на планете Земля превысило критическую массу. Теперь они везде - уе...ные неразумные твари, не способные ни думать, ни дочитать 3 строчки до конца, ни понять прочитанное. Я тебе как раз про плотность населения написал! Ты историю изучай, а не экономическую географию. Причем, историю не альтернативную. Не по "Огоньку" перестроечному.
анти
2018-03-10 16:30:11
Мизантроп, к сожалению, приходится признать, что Вы - правы. Действительно, "количество пид...ов и му...ов" стремительно растёт. Даже среди комментаторов, имею в виду "Однозначно". Однако, есть и вполне здравомыслящие люди, среди молодежи в том числе. Работаю с ними, поэтому знаю, что говорю. Не надо раньше времени провозглашать апокалипсис. Общество развивается по спирали, не об этом ли говорил нам диалектический материализм?))
анти
2018-03-10 17:43:46
Мизантроп, вот не люблю чернуху, а от Ваших комментариев блев...ть хочется. Вы, вообще, живую молодёжь в глаза-то видели?
Мизантроп
2018-03-10 16:54:11
анти, Есть, есть такая молодежь. Только с тобой она не работает. В марксистских кружках она занимается. Потому что человека к знаниям побуждает либо научный интерес, либо нужда понять природу происхождения очевидных безобразий.
однозначно
2018-03-10 15:35:20
Доктор Лень, а кто тебя ответственным за информационное табло назначал? Что-то не припомню.
Доктор Лень
2018-03-10 15:48:20
Ув.однозначно, назначают знаете кто и кого. Возможно, именно они изобрели "информационное табло". "В табло" - не ко мне, хотя могу выписать рецепт. Насчёт "не припомню" - к терапевту.
Доктор Лень
2018-03-10 15:24:18
однозначный с Мизантропом взгромоздились на полевую кухню и понеслись по-новому, но цинично шлагбаумы деревенскоустановленные изживать, епта, хе-хе-хе! "Комфорт", хучь и суббота.. Уж это Ширшиной и не...)))
анти
2018-03-10 15:43:18
Доктор Лень, в корень зрите)) Причесали по-новому, цинизьма не жалея)))
однозначно
2018-03-10 15:05:23
Мизантроп, полностью согласен. Понаехали , заселились, заняли городскую территорию и еще имеют борзость полагать, что все им должны. Людишки из категории "зашлагбаумных". Теперь так буду их называть.
Мизантроп
2018-03-10 15:34:49
однозначно, Никакой ненависти к крестьянству у меня нет и в помине. Но есть ясное понимание специфики России доиндустриальной эпохи. Есть несколько объективных особенностей, определяющих крестьянскую культуру, а точнее, тяжелое бескультурье особенно российского крестьянства, определяющих его абсолютное дикое состояние, вполне (с поправкой на климат) сопоставимое с дикими племенами. Главная особенность состоит не просто в существовании деревенской общины, но главное в ее практической замкнутости. Мир русского крестьянина был своей деревней и ограничен. Основная причина проста: отсутствие средств транспорта. Надо ясно понимать, что еще в начале XIX века для крестьянина дистанция в 100 километров требовала не менее 3-5 дней пути в одну сторону: трех - если есть лошадь, пяти, если пешкодралом. Полгода до Сахалина. На перекладных... Этим Россия отличалась от Европы, где плотность населения была кратно выше и мало того, что высокая плотность определила создание массы городов и городков, с гораздо большей численностью. населения, чем в России, так еще и путешествие на 100 километров часто означало путешествие в другую страну. Плюс, к этому чрезвычайно примитивный труд, не требующий никакой особой грамотности. Вот это сочетание: отсутствие потребности в знаниях плюс минимальная мобильность и превратила русских крестьян в темную, тупую массу с культурой, сопоставимой по уровню с австралийскими аборигенами. Единственно, что с поправкой на климат: только зима и отсутствие плодов, падающих в рот сами собой, заставляло "русский мир" шевелиться. Русский мир - это не плохо. Просто это археологический феномен. Это 10 век до нашей эры. Замороженный Древний Египет. Ибо даже плуг до нее не дошел. Вот в чем проблема.
Вины русского народа в отсталости русского крестьянства в этом нет. Это, увы, неизбежность того уровня развития технологий, которые на российской земле сохранялись до самого Сталина.
В этом смысле, Сталин - это Петр 1 для черни. Петр вестернизировал элиту, Сталин, путем приобщения крестьянской черни к культуре вестернизированной элиты, вестернизировал и ее саму. Но "родовые пятна" остались.
анти
2018-03-10 15:25:39
однозначно, что за мерзость? Они такие же, как мы с вами, работают и платят за свою жизнь. Вы, часом, ксенофобией не страдаете? Может, в СИЗО подлечиться?
анти
2018-03-10 14:09:17
Идиоты, сломавшие шлагбаум, видимо тоже недовольны властью. Поддержу ранее публиковавшегося кира: дикие племена и дикие нравы. А "однозначному" отвечу: шлагбаум установлен по программе "Комфортная среда", о каких "куркулях" речь? Люди стараются привести город (и свой двор в порядок), это плохо что ли? Ширшиной такого и не снилось!
Мизантроп
2018-03-10 14:27:18
анти, Комфортная среда, это когда по городу проехать и пройти можно. Понаехавшим пора забыть свои деревенские установки о заборах.
анти
2018-03-10 14:52:10
Мизантроп, "понаехавшие" тоже граждане России. Незачем унижать людей. А город такой, какой есть. Проезжаю без проблем. То, что государство скинуло на муниципалитеты все проблемы, понимая, надеюсь, отсутствие финансирования, не делает чести. И уважения не добавляет. Однако, лучше так жить, чем за труд невинно осужденных, на костях которых строился Советский Союз.
анти
2018-03-10 15:26:35
Мизантроп, дерьмо из себя изживайте и кончайте на правду плевать!
Доктор Лень
2018-03-10 15:15:33
анти - Мизантроп: 1 - 0 !!
Мизантроп
2018-03-10 15:05:25
анти, "Деревню" из себя изживайте и заканчивайте про кости болтать. Англия времен огоражавания и Пиндостан с индейцами вам в помощь. Право слово достали костями, епта.
кир
2018-03-10 13:38:18
Не делай добро и у тебя не будет врагов.
однозначно
2018-03-10 13:11:09
У куркулей шлагбаум сломали, а водилу потом по милициям и судам затаскают. Губу закатайте.
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