ВИДЕО: В Петрозаводске из фуры высыпались каменные плиты

ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом произошло 5 марта на пересечении улиц Ключевой и Гвардейской, сообщили в ДТП ПТЗ.

Автопоезд выезжал с ул. Ключевой, совершая левый поворот на ул. Гвардейская.

Во время совершения поворота из тентованного кузова полуприцепа на проезжую часть выпали несколько поддонов с каменными заготовками – плитами бортового камня.

Обошлось без жертв.

Видеокамера запечатлела происшествие.