ВИДЕО: В Петрозаводске из фуры высыпались каменные плиты

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ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом произошло 5 марта на пересечении улиц Ключевой и Гвардейской, сообщили в ДТП ПТЗ.
Автопоезд выезжал с ул. Ключевой, совершая левый поворот на ул. Гвардейская.
Во время совершения поворота из тентованного кузова полуприцепа на проезжую часть выпали несколько поддонов с каменными заготовками – плитами бортового камня.
Обошлось без жертв.
Видеокамера запечатлела происшествие.
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