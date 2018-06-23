ВИДЕО: В Петрозаводске маленький велосипедист чуть не оказался под колесами автомобиля

Велосипедист столкнулся с легковушкой на улице Тупиковая, обошлось без жертв.

ДТП с участием велосипедиста и легкового автомобиля произошло на улице Тупиковая (в районе улицы Боровая, у дома №24), сообщает ДТП ПТЗ.

Легковушка двигалась по улице Тупиковая в сторону улицы Боровая. В это же время маленький велосипедист пересекал проезжую часть улицы Тупиковая.

ДТП обошлось без жертв. Но как пишет ДТП ПТЗ, водителям нужно быть очень внимательными. Во время школьных каникул дворы наполняются большим количеством маленьких участников дорожного движения.

Происшествие на Тупиковой попало в объектив камеры компании "Ситилинк".