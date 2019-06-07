ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина на самокате чуть ли не сбил маленького ребенка

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина ехал по проезжей части на улице Ключевой и чуть ли не сбил маленького ребенка на пешеходном переходе.
Инцидент произошел 6 июня в 18.39 на ул. Ключевой. Мужчина на самокате ехал по проезжей части в то время, как маленький ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок упал посреди дороги.
Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" зафиксировали момент произошедшего.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.06.2019, 11:19
03.06.2019, 09:35
06.06.2019, 15:23
01.06.2019, 16:34
01.06.2019, 14:55
Аналитика
Сегодня 11:54
Капитал
Карелия не вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах и не показала суммарного улучшения своих позиций.
06.06.2019 13:09
06.06.2019 12:10
05.06.2019 14:54
05.06.2019 13:02
Чтиво
05.06.2019 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
05.06.2019 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии