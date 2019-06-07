ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина на самокате чуть ли не сбил маленького ребенка

Мужчина ехал по проезжей части на улице Ключевой и чуть ли не сбил маленького ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел 6 июня в 18.39 на ул. Ключевой. Мужчина на самокате ехал по проезжей части в то время, как маленький ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок упал посреди дороги.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" зафиксировали момент произошедшего.