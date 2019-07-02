ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина с ребенком проехался по проезжей части на самокате

Инцидент произошел 29 июня на улице Антикайнена.

О произошедшем 29 июня в 12.53 рассказал "ДТП ПТЗ" прохожий.

"Уже не первый раз встречаю самокатчиков на проезжей части, но этот – просто убил! Еще на перекрестке улиц Антикайнена и Гоголя заметил их: мальчик лет 10 на велосипеде, второй мальчик дошкольного возраста и мужчина – на самокате. Еще на подъезде к перекрестку со стороны "Тетриса", мальчик с самоката упал. Мужчина его поднял, видимо решил, что на проезжей части им будет удобнее и безопаснее. И от перекрестка вниз, к пл. Ленина, они поехали уже по краю проезжей части все втроем. Удивляюсь, как выезжавший от стадиона автомобиль их заметил и не начал движение – видимо, тоже опешил... У пешеходного перехода на входе в Губернаторский парк их "приняла" гаишница, вернула на тротуар и что-то там начала вещать. Мне стало интересно, как они поедут после этого... На следующей камере их видно – едут по тротуару. Надолго ли им внушили, что по тротуару надо пешеходам и велосипедистам до 14 лет двигаться?", – поделился очевидец.

В ГИБДД сообщили, что в данном случае движение по краю проезжей части – нарушение.

Видеокамеры "Сампо.ру" запечатлели происшествие.