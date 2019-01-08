ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"

Инцидент случился 4 января, пишет сайт "Карелия.Ньюс".

По данным издания, около 20 часов в помещение ДК, недалеко от входа в клуб "Ели-Пели", ворвалась группа лиц. Они тут же набросились на одного из охранников, который стоял около кассы. Видео эпизода попало на одну из камер дома культуры.

На ролике, который оказался в распоряжении портала "Карелия.Ньюс", видно, что сразу несколько человек подходят к одиноко стоящему охраннику и практически сразу набрасываются на него с кулаками.

По информации издания, нападавшие потом попытались проникнуть в заведение "Ели-Пели", которое находится в этом же здании. Однако охранник успел нажать на кнопку вызова сотрудников частного охранного предприятия, данные граждане практически сразу покинули здание.

Что послужило причиной нападения, неизвестно. Однако, как удалось выяснить порталу "Карелия.Ньюс", охранник получил травмы и был доставлен в больницу, где у него были зафиксированы побои. Кроме того, ему от данных граждан поступили угрозы убийством. Позднее он написал заявление в полицию по данному факту.