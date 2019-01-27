ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные сливают бензин

Камера наружного наблюдения запечатлела момент кражи бензина на перекрестке улиц Черняховского и Мичуринской.

Неизвестные на иномарке подъехали к стоящему на перекрестке улиц Черняховского и Мичуринской автомобилю 25 января в районе 3.23.

Камера зафиксировала, как мужчина с емкостью подошел к чужому автомобилю и слил бензин.