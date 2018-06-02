15:09, 02 Июня 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске неуправляемый грузовик чуть не докатился до детской площадки
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Трагедия сегодня могла произойти на улице Ключевая.
В паблике "ДТП ПТЗ" опубликовано видео происшествия в микрорайоне Ключевая. Водителю пришлось догонять свой грузовик, который покатился вниз.
"Повезло, что вниз на детскую площадку не укатился", - прокомментировал свое видео очевидец происшествия.
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