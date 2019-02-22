ВИДЕО: В Петрозаводске оштрафовали водителя троллейбуса, чуть не сбившего пешехода

Наказан водитель троллейбуса, который промчался по центру Петрозаводска на "красный", проехав почти по ногам пешехода, сообщили в ГИБДД Карелии.

Петрозаводчанка сообщила в Госавтоинспекцию о нарушении правил дорожного движения в центре города.

Ранним утром 13 февраля она чудом не оказалась под колесами троллейбуса. Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Андропова.

Женщина переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, в то время как водитель троллейбуса проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не уступив дорогу пешеходу. Момент нарушения попал в объектив камер Ситилинк.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности за нарушения ПДД РФ.