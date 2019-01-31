ВИДЕО: В Петрозаводске отремонтируют три школьных бассейна

Ремонт бассейна уже начался в 43 школе, на его реализацию из городского бюджета выделили 1,3 млн рублей.

В 43 школе уже разобрали старое покрытие чаши, утеплили пол, завершают водоподготовку, рассказали в репортаже ГТРК "Карелия".

Ремонт начался в рамках проекта "Безопасная школа" - это одно из направлений программы "Безопасный Петрозаводск".

На ремонт чаши в 43 школе из городского бюджета выделили 1,3 млн рублей.

Также в этом году отремонтируют бассейн в 13 лицее, и обновят систему водоснабжения в бассейне лицея №1.