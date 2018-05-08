09:43, 08 Мая 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске пенсионер объяснил, почему он не заметил школьников на дороге и сбил их
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Пенсионер, сбивший двух подростков на улице Мерецкова, дал интервью и объяснил, как получилось, что он не заметил школьников.
В минувший понедельник, 7 мая, в 13.50, 68-летний водитель на автомобиле Fiat Albea совершил наезд на двух 16-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП школьники получили травмы.
Пенсионер рассказал в интервью "ГТРК "Карелия", что не заметил подростков, потому что его ослепило солнце, и признался, что не снижал скорость перед пешеходным переходом, так как и так не быстро ехал.
Страшное ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.
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