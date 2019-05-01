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Новости. Происшествия
09:15, 01 Мая 2019
фото: скриншот с камеры наблюдения Сампо.ру

ВИДЕО: В Петрозаводске пьяный водитель устроил погоню, попал в ДТП и попытался скрыться от ДПС

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Нетрезвый водитель без прав был задержан в Петрозаводске после погони по городу.

27 апреля около трех часов утра сотрудники ГИБДД на двух экипажах преследовали автомобиль со стороны Кукковки вниз по улице Правды, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на информацию очевидца погони.

"После пересечения перекрестка автомобиль занесло вправо, он ударился об ограждения, оторвал переднее колесо. От удара автомобиль выкинуло на другую сторону дороги - на газон. Водитель пытался бежать, но был пойман", - рассказал свидетель.

По имеющейся информации, ДТП с участием уходящего от полицейской погони автомобиля произошло на улице Правды, у дома №31 в 02 часа 58 минут.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, до этого в дежурную часть поступило сообщение от горожанина о нетрезвом водителе. Звонивший сообщил, что в районе дома №3 по улице Ровио, водитель с признаками опьянения садится в автомобиль "Фольксваген".

Наряды ДПС были ориентированы на задержание данного автомобиля. В районе перекрестка "Балтийская – Лыжная", схожий по ориентировке автомобиль попался навстречу автоинспекторам. Сотрудники развернулись и проследовали за ним. Водителю было предложено остановиться, но он увеличил скорость и продолжил движение. На требования сотрудников остановиться нарушитель не реагировал. В районе дома №31 по улице Правды водитель не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Выскочив из автомобиля, он попытался убежать с места ДТП, но был задержан сотрудниками ДПС.

В ходе общения с ним были выявлены признаки опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения у водителя. Также выяснилось, что задержанный автомобилист не имеет права управления транспортным средством, да еще и неправомерно завладел автомобилем. 

В отношения водителя 1994 года рождения вынесены постановления об административных правонарушениях по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, сообщили в ГИБДД.

Видеокамеры компании "Сампо.ру" зафиксировали происшествие.

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Комментарии

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