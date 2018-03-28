ВИДЕО: В Петрозаводске посетительница кафе запутала продавца, поела и обогатилась

Полиция разыскивает подозреваемую в мошенничестве.

Камеры видеонаблюдения, которыми оборудовано одно из кафе в центре Петрозаводска, запечатлели момент преступления, рассказали в МВД Карелии. Женщина сделала заказ и якобы для оплаты достала купюру номиналом 5000 рублей. В дальнейшем она сумела запутать кассира так, что он, не получив деньги, выдал сдачу. В результате посетительница незаконно получила 4500 рублей и бесплатный фастфуд. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведется розыск подозреваемой. Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемой, просят сообщать в полицию по телефонам: 8931-702-16-70, 8968-180-55-85. Конфиденциальность гарантируется.