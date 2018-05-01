ВИДЕО: В Петрозаводске сгорел дом "под снос"

Очередной расселенный дом сгорел ночью в Петрозаводске.

В ночь с 30 апреля на 1 мая, в 0.40, на ул.Промышленная, 12 загорелся двухэтажный деревянный расселенный дом.

Пожару присвоили наивысший класс опасности - "1БИС". По информации МЧС КаерлиЭ, полностью ликвидировать огонь удалось только через часа.

В результате строение полностью было уничтожено. На пожаре никто не пострадал, сообщиил в МЧС.

Видео пожара прислал в редакцию очевидец.

