ВИДЕО: В Петрозаводске сгорел дом "под снос"

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Очередной расселенный дом сгорел ночью в Петрозаводске.
В ночь с 30 апреля на 1 мая, в 0.40, на ул.Промышленная, 12 загорелся двухэтажный деревянный расселенный дом.
Пожару присвоили наивысший класс опасности - "1БИС". По информации МЧС КаерлиЭ, полностью ликвидировать огонь удалось только через часа.
В результате строение полностью было уничтожено. На пожаре никто не пострадал, сообщиил в МЧС.
Видео пожара прислал в редакцию очевидец.
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