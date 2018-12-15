ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

На Древлянке два легковых автомобиля совершили ДТП.

Авария произошла в четверг, 13 декабря, в 22-20.

На Лесном проспекте столкнулись два автомобиля, двигавшихся в противоположных направлениях. В момент ДТП один из автомобилистов совершал левый поворот, второй ехал прямо.

В результате столкновения одна из машин выехала на обочину и врезалась в опору фонаря.

Момент ДТП зафиксирован камерой наружного наблюдения компании "Sampo.ru".