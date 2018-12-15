ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

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На Древлянке два легковых автомобиля совершили ДТП.
Авария произошла в четверг, 13 декабря, в 22-20.
На Лесном проспекте столкнулись два автомобиля, двигавшихся в противоположных направлениях. В момент ДТП один из автомобилистов совершал левый поворот, второй ехал прямо.
В результате столкновения одна из машин выехала на обочину и врезалась в опору фонаря.
Момент ДТП зафиксирован камерой наружного наблюдения компании "Sampo.ru".
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