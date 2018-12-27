ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

ДТП произошло 26 декабря на пересечении улиц Ключевой и Гвардейской, сообщили в ДТП ПТЗ.

В 12.35 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись два автомобиля.

Один из участников ДТП двигался по ул. Гвардейской в прямом направлении. Второй автомобиль совершал левый поворот с ул. Ключевой.

От столкновения легковые автомобили раскидало по проезжей части.

Погибших и пострадавших нет.