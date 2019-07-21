09:37, 21 Июля 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске уже 3 месяца ищут мужчину, который вынес из бара чужую куртку
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Если вы вдруг узнали мужчину, подозреваемого в краже, то сообщите в полицию, написано в паблике МВД Карелии.
В МВД Карелии опубликовали видео, на котором запечатлен момент, как 20 апреля в 5.48 молодой человек выходит из ночного клуба с чужой курткой в руках.
Вот уже три месяца полиция разыскивает этого мужчину, подозревая его в краже.
Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщить её по телефонам: 8-911-426-81-77, 8-968-180-55-85 или 02 (с мобильного – 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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