ВИДЕО: В Петрозаводске уже 3 месяца ищут мужчину, который вынес из бара чужую куртку

Если вы вдруг узнали мужчину, подозреваемого в краже, то сообщите в полицию, написано в паблике МВД Карелии.

В МВД Карелии опубликовали видео, на котором запечатлен момент, как 20 апреля в 5.48 молодой человек выходит из ночного клуба с чужой курткой в руках.

Вот уже три месяца полиция разыскивает этого мужчину, подозревая его в краже.

Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщить её по телефонам: 8-911-426-81-77, 8-968-180-55-85 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.