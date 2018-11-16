ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник снес ограждения

На улице Чапаева продолжают сносить ограждения.

В минувший четверг 15 ноября в 7.11 на пересечении ул.Чапаева и ул.Муезерской автомобиль Chevrolet Niva наехал на бордюрный камень и врезалась по касательной в леерное ограждение.

После наезда на препятствие автомобиль отбросило в сторону и развернуло. Транспортное средство получило механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".