ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник снес ограждения

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На улице Чапаева продолжают сносить ограждения.
В минувший четверг 15 ноября в 7.11 на пересечении ул.Чапаева и ул.Муезерской автомобиль Chevrolet Niva наехал на бордюрный камень и врезалась по касательной в леерное ограждение.
После наезда на препятствие автомобиль отбросило в сторону и развернуло. Транспортное средство получило механические повреждения.
К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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