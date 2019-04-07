ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся

На Зареке произошло ДТП с участием внедорожника, которое запечатлела камера наружного наблюдения.

Утром седьмого апреля на пересечении улиц Ригачина и Перттунена произошла авария с участием пикапа Ford Ranger и внедорожника, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Пикап буксировал внедорожник на жесткой сцепке, двигаясь в сторону центра. По всей видимости, после проезда двух "лежачих полицейских" произошло самопроизвольное отсоединение буксируемого автомобиля.

После этого отцепившийся внедорожник выехал влево на полосу встречного движения, тротуар, наехал на газон с деревьями и опрокинулся на правый борт на проезжую часть.

В момент ЧП на тротуаре и полосе встречного движения не оказалось пешеходов и автотранспорта. По предварительной информации, обошлось без жертв.