ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся

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На Зареке произошло ДТП с участием внедорожника, которое запечатлела камера наружного наблюдения.
Утром седьмого апреля на пересечении улиц Ригачина и Перттунена произошла авария с участием пикапа Ford Ranger и внедорожника, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Пикап буксировал внедорожник на жесткой сцепке, двигаясь в сторону центра. По всей видимости, после проезда двух "лежачих полицейских" произошло самопроизвольное отсоединение буксируемого автомобиля.
После этого отцепившийся внедорожник выехал влево на полосу встречного движения, тротуар, наехал на газон с деревьями и опрокинулся на правый борт на проезжую часть.
В момент ЧП на тротуаре и полосе встречного движения не оказалось пешеходов и автотранспорта. По предварительной информации, обошлось без жертв.
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