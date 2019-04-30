ВИДЕО: В Петрозаводске водитель автобуса за 20 минут дважды нарушил ПДД

Водителя привлекли к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 23 апреля, водитель маршрутного автобуса № 25 за 20 минут допустил два нарушения правил дорожного движения.

В 16.09 на перекрестке улиц Ровио и Лыжной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а через 20 минут допустил нарушение ПДД на пр. А.Невского.

Нарушения попали в объектив камер наружного наблюдения.