ВИДЕО: В Петрозаводске водитель на скорости сбил женщину на тротуаре

ДТП произошло в 13.26 на пересечении Невского проспекта и улицы Мерецкова.

В четверг, 25 апреля, в 13.26 на перекрестке пр. Невского и ул. Мерецкова автомобиль ВАЗ сбил женщину, стоящую на тротуаре.

При маневре автомобиль занесло. Женшину от удара отбросило на газон.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

Врачи усадили пострадавшую в машину скорой помощи и увезли.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.