ВИДЕО: В Петрозаводске водитель на скорости сбил женщину на тротуаре

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ДТП произошло в 13.26 на пересечении Невского проспекта и улицы Мерецкова.
В четверг, 25 апреля, в 13.26 на перекрестке пр. Невского и ул. Мерецкова автомобиль ВАЗ сбил женщину, стоящую на тротуаре.
При маневре автомобиль занесло. Женшину от удара отбросило на газон.
На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
Врачи усадили пострадавшую в машину скорой помощи и увезли.
Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.
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