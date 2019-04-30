ВИДЕО: В Петрозаводске задержали сотрудника образовательного учреждения за изготовление поддельных документов

Противоправная деятельность по изготовлению подложных морских свидетельств и поддельных медицинских документов была пресечена в Петрозаводске, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Мурманским следственным отделом на транспорте предъявлено обвинение заместителю генерального директора по общим вопросам частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования водного транспорта "Шквал".

Совместно с сотрудниками УФСБ по Карелия установлено, что заместитель генерального директора за денежное вознаграждение изготавливал подложные морские свидетельства и поддельные медицинские документы для трудоустройства на морские и речные суда.

В настоящее время злоумышленник задержан органами следствия. Ему предъявлено обвинение.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.