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Новости. Криминал
07:15, 30 Апреля 2019

ВИДЕО: В Петрозаводске задержали сотрудника образовательного учреждения за изготовление поддельных документов

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Противоправная деятельность по изготовлению подложных морских свидетельств и поддельных медицинских документов была пресечена в Петрозаводске, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Мурманским следственным отделом на транспорте предъявлено обвинение заместителю генерального директора по общим вопросам частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования водного транспорта "Шквал". 

Совместно с сотрудниками УФСБ по Карелия установлено, что заместитель генерального директора за денежное вознаграждение изготавливал подложные морские свидетельства и поддельные медицинские документы для трудоустройства на морские и речные суда.

В настоящее время злоумышленник задержан органами следствия. Ему предъявлено обвинение.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии

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кир
2019-04-30 10:35:44
Когда по объявлениям, расклеенным у подъездов, пишут липовые дипломные и курсовые работы за вонючие деньги и "Столица"их рекламировала - это как называется?
Lana
2019-04-30 08:36:33
Помнится неколько лет назад в ПетрГУ был скандал с липовыми удостоверениями и такими же липовыми курсами о повышении квалификации педагогов, организатором которых был Институт повышения квалификации ПетрГУ. Никто за это не ответил, скандал похоже замяли. Что же помешало действовать также?
Гость
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