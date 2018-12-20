ВИДЕО: В Петрозаводске автобус столкнулся с иномаркой

ДТП произошло на перекрестке улиц А. Невского и Калинина.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент происшествия.

Водитель легкового автомобиля проехал на "красный", в результате чего произошло столкновение с автобусом, двигавшемся в прямом направлении.