ВИДЕО: В поселке Карелии местные жители сами построили мост

В поселке Суоеки уоярвского района местные жители своими силами восстановили мост, который в два раза сокращает путь до центра поселения.

Как сообщается в паблике поселка, мост местного значения, который соединял Суоеки с Найстенъярви – центром поселения, сокращая путь с 40 км до 15, рухнул летом под колесами тяжелого грузовика.

Ранее, по информации жителей Суоеки, мост находился на балансе местного леспромхоза, но теперь ничего этого нет. Также нет и денег у Найстенъярвского поселения на восстановление переправы.



фото Андрея Власова

В августе минувшего года жители поселка приняли решение самостоятельно построить мост, и за полгода восстановили сломанную переправу.

Строили всем миром, технику дал местный депутат.

"Осталось уложить на 45-метровый мост настил и проезд открыт, - сказал Виталий Рыжохин, организатор строительства. - Благодаря мосту в два раза сокращается путь от Суоёки до Найсенъярви – если по основной дороге около 40 километров, то через реку Тарасьёки – всего 15. Правда, дорога лесная, но на легковой машине проехать можно. Грузовики сюда больше не пустим".



фото Андрея Власова