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Новости. Общество
09:24, 02 Февраля 2019
фото: паблик "Суоеки"/Фото Андрея Власова

ВИДЕО: В поселке Карелии местные жители сами построили мост

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В поселке Суоеки уоярвского района местные жители своими силами восстановили мост, который в два раза сокращает путь до центра поселения.

Как сообщается в паблике поселка, мост местного значения, который соединял Суоеки с Найстенъярви – центром поселения, сокращая путь с 40 км до 15, рухнул летом под колесами тяжелого грузовика.

Ранее, по информации жителей Суоеки, мост находился на балансе местного леспромхоза, но теперь ничего этого нет. Также нет и денег у Найстенъярвского поселения на восстановление переправы.


фото Андрея Власова

В августе минувшего года жители поселка приняли решение самостоятельно построить мост, и за полгода восстановили сломанную переправу.

Строили всем миром, технику дал местный депутат.

"Осталось уложить на 45-метровый мост настил и проезд открыт, - сказал Виталий Рыжохин, организатор строительства. - Благодаря мосту в два раза сокращается путь от Суоёки до Найсенъярви – если по основной дороге около 40 километров, то через реку Тарасьёки – всего 15. Правда, дорога лесная, но на легковой машине проехать можно. Грузовики сюда больше не пустим".


фото Андрея Власова

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Комментарии

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Leopol'd
2019-02-02 11:20:16
Теперь оштрафуют, т.к. не было одобренного проекта!
:-)
однозначно
2019-02-02 11:12:51
Прям герои. Дачники всю инфраструктуру за свой счет делают и не выпендриваются. А тут немного для себя же поработали а гонору, как будто в космос слетали.
бюджет
2019-02-02 10:27:53
На открытие ребятишек из УКСа пригласите.
gaudealis
2019-02-02 10:19:59
Молодцы.
Теперь не забудьте забашлять государству "за фактическое пользование инфраструктурой" (Д.А.Медведев).
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