ВИДЕО: В "Рускеале" туристов опустят в штольню

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В парке "Рускеала" к новому туристическому сезону откроется новый маршрут – по штольне.
Меньше месяца остаётся до начала летнего туристического сезона в горном парке "Рускеала" — одной из самых знаменитых достопримечательностей Карелии.
Подготовка к приему туристов идёт полным ходом. В этом году в парке планируют принять до 400 тысяч гостей — на 100 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Их ждут новые экскурсии, новая дорога и новые угощения.
Подробнее смотрите в сюжете "ГТРК "Карелия".
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