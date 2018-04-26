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Новости. Общество
08:05, 26 Апреля 2018

ВИДЕО: В "Рускеале" туристов опустят в штольню

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В парке "Рускеала" к новому туристическому сезону откроется новый маршрут – по штольне.

Меньше месяца остаётся до начала летнего туристического сезона в горном парке "Рускеала" — одной из самых знаменитых достопримечательностей Карелии.

Подготовка к приему туристов идёт полным ходом. В этом году в парке планируют принять до 400 тысяч гостей — на 100 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Их ждут новые экскурсии, новая дорога и новые угощения.

Подробнее смотрите в сюжете "ГТРК "Карелия".

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26.04.18 07:55
Все новости

Комментарии

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Муня Блёданс
2018-04-26 08:24:52
Отлично! При нашей расхлябанности это будет очередной "Зимней вишней". Только там люди не знали как спрыгнуть, а здесь не будут знать как из-под земли вылезти.
Гость
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