ВИДЕО: В Сети появилась позитивная песня о Петрозаводске

Клип с композицией о столице Карелии в исполнении юных вокалистов выложили в социальных сетях.

В паблике "Живой Петрозаводск" появилось видео с новой песней о Петрозаводске. Как сообщили в комментарии к клипу, авторами песни является семья Зобневых, а исполнили композицию вокалисты Елизавета Майданова и Вадим Якушев (педагог по вокалу Татьяна Ткаченко).

"Чудесная и позитивная песня о нашем любимом городе. Наслаждайтесь!", - пишут в паблике.