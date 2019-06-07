Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:20, 07 Июня 2019

ВИДЕО: В центре Петрозаводска автобус выехал на "встречку"

Загрузка...

Инцидент произошел 6 июня на проспекте Ленина.

В 10.39 на пр. Ленина в районе пересечения с ул. Андропова водитель автобуса 17-го маршрута выехал на полосу встречного движения, сообщили на сайте "ДТП ПТЗ".

"Двигался по пр. Ленина вверх. На перекрёстке, во встречном направлении, обгоняя конкурентов, маршрутный автобус выехал на полосу встречного движения, практически "в лобовую". Пришлось уворачиваться", – рассказал очевидец. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2019-06-07 09:26:59
Безпредел продолжается! Администрация и ГАИ совершенно не контролируют работу перевозчиков, они на них просто плюют!! Подозреваю, что до сих пор работу большинства автобусов лоббируют питерцы (может быть и Худилайнен).
User
2019-06-07 09:26:38
Каждый день одно и то же! Город все "безопаснее" и "безопаснее". Маршрутное лобби, наведи уже порядок со своими водятлами!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
01.06.2019, 16:34
Парфенчиков сообщил о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра
01.06.2019, 14:55
ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска красиво станцевал под свой трек

Аналитика

06.06.2019 13:09
Политкухня
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
06.06.2019 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 4
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»