ВИДЕО: В центре Петрозаводска автобус выехал на "встречку"

Инцидент произошел 6 июня на проспекте Ленина.

В 10.39 на пр. Ленина в районе пересечения с ул. Андропова водитель автобуса 17-го маршрута выехал на полосу встречного движения, сообщили на сайте "ДТП ПТЗ".

"Двигался по пр. Ленина вверх. На перекрёстке, во встречном направлении, обгоняя конкурентов, маршрутный автобус выехал на полосу встречного движения, практически "в лобовую". Пришлось уворачиваться", – рассказал очевидец.