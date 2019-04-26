ВИДЕО: В центре Петрозаводска автомобиль сбил женщину

На улице Шотмана водитель сбил женщину, проехав на "красный" сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

ДТП произошло 26 апреля в 8.48 на ул. Шотмана. Водитель Lada Priora, двигаясь в прямом направлении со стороны ул. Красноармейской, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате под колесами автомобиля оказалась женщина 1963 года рождения.

Женщину осмотрели. Лечение не назначено.