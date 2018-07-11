ВИДЕО: В центре Петрозаводска из окна машины выпала собака

Животное чудом не попало под колеса других автомобилей.

Вчера в центре карельской столицы, на пересечении улиц Красной и Антикайнена из водительского окна внедорожника выпала небольшая собака, сообщают в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Животное быстро встало на лапы. Проезжавшие мимо водители оказались внимательными и не сбили собаку. В комментариях пишут, что собака быстро запрыгнула в салон остановившегося автомобиля, уже с пассажирской стороны. Кроме того, комментаторы посоветовали хозяину пристегивать собаку или возить ее в клетке.