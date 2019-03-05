ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись две иномарки

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Антикайнена и Красная, сообщили в ДТП ПТЗ.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке, в момент смены сигналов светофора.

Один из участников ДТП двигался по ул. Антикайнена в прямом направлении, выезжая на перекресток по левой полосе движения. Второй участник ДТП выезжал на перекресток с ул. Красная, совершая левый поворот на ул. Антикайнена.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.