ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись два автомобиля

ДТП, в котором пострадала 19-летняя девушка, произошло накануне вечером на перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 23.11 на перекрестке пр. Ленина и ул. Герцена водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21074", при выполнении левого поворота на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Skoda Rapid.

В результате пострадала 19-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ". Девушке назначено амбулаторное лечение.