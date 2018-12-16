ВИДЕО: В Вологде взорвался газ в пятиэтажном доме, есть пострадавшие

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме.

Как сообщают РИА Новости, взрыв прогремел в ночь на воскресенье на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Обрушился потолок на площади 30 квадратных метров. Более десяти человек пострадали, из них один скончался по дороге в больницу, около 90 человек были эвакуированы. В ближайшей школе вместимостью 500 человек развернули пункт временного размещения.

"В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации в связи с взрывом газа в доме по адресу ул.Карла Маркса 74а. Сигнал о взрыве на пятом этаже жилого дома поступил незадолго до полуночи. Выехал на место, все службы отреагировали оперативно. На месте случившегося работают спасатели МЧС, полиция и другие службы", - написал на своей странице в "ВКонтакте" мэр Вологды Сергей Воропанов.

Воропаев отметил, что в подъезде, где произошел взрыв на пятом , четвертом, и, возможно, третьем этаже проживание будет невозможно. Остальные подъезды полностью сохранены. В доме удалось сохранить тепло, чтобы уберечь систему отопления от разморозки.

Он также мэр сообщил, что гостиница "Спутник" готова принять людей, подобраны комнаты и квартиры, где в случае необходимости пострадавшие могут временно проживать.