ВИДЕО: Велосипедист прокатился по "встречке" в Петрозаводске

Инцидент произошел 20 июня около ТЦ "Столица".

Мужчина проехал на велосипеде по проезжей части встречного движения в 18.35.

В группе "ДТП ПТЗ" сообщается, что мужчина врезался в припаркованный автомобиль.

"На попытки побеседовать он не отреагировал. Заметных повреждений вроде не видно, но одна сигнализация сработала", – подписал видео очевидец.