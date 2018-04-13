ВИДЕО: Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления

Инцидент Брежнева восприняла с юмором.

В Москве 12 апреля прошел концерт "Звезды Русского Радио" ― On Air. В зале "Крокус Сити Холла" выступили Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Николай Басков, группа "Градусы" и многие другие. На сцену поднялась и Вера Брежнева, пишет lady.

Во время выступления певица спустилась на время в зал, чтобы пообщаться со зрителями. В какой-то момент она споткнулась и упала прямо у сцены. Стоявший рядом охранник помог певице подняться. Несмотря на падение, Вера продолжила петь песню "Близкие люди" (зрители заметили, что певица исполняет ее под фонограмму). Инцидент Брежнева восприняла с юмором.

"Не всегда легок путь артиста", - посмеялась Вера Брежнева.