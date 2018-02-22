06:40, 22 Февраля 2018
ВИДЕО: Внедорожник и микроавтобус не поделили перекресток в центре Петрозаводска
По теме
Загрузка...
Две иномарки столкнулись вчера вечером на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.
ДТП с участием микроавтобуса Фольксваген (Volkswagen Transporter) и внедорожника Тойота (Toyota Land Cruiser Prado ) произошло на регулируемом перекрестке в минувшую среду в 21.16.
Как пишет ДТП ПТЗ, транспортные средства двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда Тойота совершала левый поворот на улицу Гоголя, а Фольксваген двигался в прямом направлении.
В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.
Момент аварии попал в объектив видеокамеры проекта компьютерной сети Сампо.ру.
По теме
Выбор читателей
19.02.2018, 14:54
16.02.2018, 09:52
17.02.2018, 12:17
15.02.2018, 08:53
16.02.2018, 10:01
16.02.2018, 16:29
Аналитика
20.02.2018 15:04
Обществоведение
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
20.02.2018 14:33
16.02.2018 16:29
12.02.2018 14:47
12.02.2018 12:00
Чтиво
21.02.2018 10:00
Личное мнение
Какие изменения в законодательства ждут водителей в 2018 году, и как они изменят жизнь автовладельцев, - об этом рассуждает директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева.
21.02.2018 09:45
20.02.2018 15:48
19.02.2018 15:02
Медиа
Опрос
За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
Комментарии