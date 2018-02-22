ВИДЕО: Внедорожник и микроавтобус не поделили перекресток в центре Петрозаводска

Две иномарки столкнулись вчера вечером на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.

ДТП с участием микроавтобуса Фольксваген (Volkswagen Transporter) и внедорожника Тойота (Toyota Land Cruiser Prado ) произошло на регулируемом перекрестке в минувшую среду в 21.16.

Как пишет ДТП ПТЗ, транспортные средства двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда Тойота совершала левый поворот на улицу Гоголя, а Фольксваген двигался в прямом направлении.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.

Момент аварии попал в объектив видеокамеры проекта компьютерной сети Сампо.ру.