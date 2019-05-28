ВИДЕО: Водитель иномарки в Петрозаводске перепутал "зебру" с проезжей частью

Водитель автомобиля заехал на тротуар и проехался по пешеходному переходу на Древлянке.

Водитель Audi начал движение с тротуара и проехался по пешеходному переходу рядом с древлянским кольцом, тем самым нарушив ПДД.



Очевидец запечатлел произошедшее и выложил видео в группу "ДТП ПТЗ".