ВИДЕО: Водитель иномарки в Петрозаводске сбил ребенка на самокате

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ДТП произошло 30 мая на набережной Варкауса.
ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля KIA произошло в 17.21 на наб. Варкауса на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с ул. Московской.
По информации ГИБДД Петрозаводска, под колесами автомобиля оказался 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован.
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