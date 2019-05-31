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Новости. Происшествия
07:15, 31 Мая 2019
фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Водитель иномарки в Петрозаводске сбил ребенка на самокате

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ДТП произошло 30 мая на набережной Варкауса.

ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля KIA произошло в 17.21 на наб. Варкауса на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с ул. Московской. 




фото: Госавтоинспекция Карелии
Легковой автомобиль двигался по наб. Варкауса со стороны центра. В это же время пешеход на самокате пересекал проезжую часть, сообщили в "ДТП ПТЗ".

По информации ГИБДД Петрозаводска, под колесами автомобиля оказался 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован.

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Комментарии

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Американец
2019-05-31 11:07:30
обоюдка
User
2019-05-31 10:50:14
Судя по видео, это самокатчик въехал в проезжающий мимо автомобиль, а не наоборот.
Сеня
2019-05-31 10:37:18
Хм. Ну. что за дятлы и один и второй . охренели все что ли ?
Михаил Сав-Кин
2019-05-31 10:08:15
Прочитав это "ВИДЕО: Водитель иномарки В Петрозаводске сбил ребенка на самокате" и посмотрев видео... Не верь глазам своим!
ANT
2019-05-31 08:49:59
Какой же он пешеход? Он ЕХАЛ по пешеходному переходу. А если бы шёл пешком, как положено, то и аварии не произошло бы!
zanoza
2019-05-31 11:17:15
ANT, вы почему так думаете? Этот водитель машины и не думал останавливаться ,хотя по пешеходному переходу двигался пешеход. Водители считают что они круче, раз сидят за рулём машины и могут не соблюдать правила движения.
Leopol'd
2019-05-31 11:41:45
zanoza, если бы пешеход двигался 5-6км/ч, то их траектории не пересеклись. Водителю не надо сильно снижать скорость, если нет пешехода поблизости. Придурков на велосипедах и (в данном случае) самокатах сбивают именно поэтому.
Leopol'd
2019-05-31 07:58:59
Водителя жаль. Будет виноват (вел средство повышенной опасности), еще и родители ребенка наверняка потребуют что-то.
Михаил Сав-Кин
2019-05-31 10:23:35
Leopol'd, Ну, так это как всегда.
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