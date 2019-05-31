ВИДЕО: Водитель иномарки в Петрозаводске сбил ребенка на самокате

ДТП произошло 30 мая на набережной Варкауса.

ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля KIA произошло в 17.21 на наб. Варкауса на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с ул. Московской.







фото: Госавтоинспекция Карелии

Легковой автомобиль двигался по наб. Варкауса со стороны центра. В это же время пешеход на самокате пересекал проезжую часть, сообщили в "ДТП ПТЗ".

По информации ГИБДД Петрозаводска, под колесами автомобиля оказался 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован.