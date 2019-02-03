ВИДЕО: Водитель кроссовера налетел на ограждение в Петрозаводске

В столице Карелии водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину при совершении поворота.

ЧП произошло второго февраля в 14-49 на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Железнодорожная, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Opel Antara выезжал с улицы Железнодорожная, совершая левый поворот на улицу Шотмана. Автомобиль выехал вправо за переделы проезжей части на снежный бруствер и наехал на дорожный знак. Возможно, водителя ослепило солнце.

Момент ДТП зафиксировала камера компании "Ситилинк".