ВИДЕО: Водитель кроссовера налетел на ограждение в Петрозаводске

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В столице Карелии водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину при совершении поворота.
ЧП произошло второго февраля в 14-49 на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Железнодорожная, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Opel Antara выезжал с улицы Железнодорожная, совершая левый поворот на улицу Шотмана. Автомобиль выехал вправо за переделы проезжей части на снежный бруствер и наехал на дорожный знак. Возможно, водителя ослепило солнце.
Момент ДТП зафиксировала камера компании "Ситилинк".
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