ВИДЕО: Водитель замял крыло припаркованному на Древлянке авто и скрылся с места преступления

В Петрозаводске камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как водитель иномарки совершил ДТП в одном из дворов Древлянки и уехал с места происшествия.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано обращение с просьбой помочь найти водителя, котоый 28 апреля в 22.36 на Лососинском шоссе, 33/3, двигаясь задним ходом, совершил наезд на припаркованный внедорожник.

В результате удара припаркованный автомобиль получил повреждения.

Водитель, совершивший ДТП, с места происшествия скрылся.