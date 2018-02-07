Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
19:40, 07 Февраля 2018

ВИДЕО: Волк притворился мёртвым и напал на охотника

По теме

Пассажирский автобус и легковушка попали в ДТП в Карелии
07.02.18 16:28
ФОТО: На Голиковке сгорел автомобиль
07.02.18 14:24
На улице Шотмана мужчина избил женщину и разгромил ее подъезд
07.02.18 12:35
Все новости
Загрузка...

Видео нападения хищника было снято одним из охотников в Казахстане, а позже эти кадры утекли в Сеть.

Трое мужчин подстрелили волка и по завершении охоты захотели сделать памятное фото. На кадрах видно, как обездвиженное животное лежит на снегу с кровавой раной на шее и стеклянными глазами, сообщает "Лайф".

Один из охотников подошёл сзади к добыче и пнул её, думая, что она мертва. Однако волк тут же вскочил и набросился на мужчину. Очевидец не стал прерывать съёмку и положил телефон в карман, чтобы помочь своему товарищу.

В результате ни один из мужчин не пострадал, а вот животное скончалось, правда, непонятно, от полученных ран или всё-таки охотник применил холодное оружие.

По теме

Пассажирский автобус и легковушка попали в ДТП в Карелии
07.02.18 16:28
ФОТО: На Голиковке сгорел автомобиль
07.02.18 14:24
На улице Шотмана мужчина избил женщину и разгромил ее подъезд
07.02.18 12:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы

Аналитика

06.02.2018 14:37
Политкухня
Против "Единой России", но за Путина 7
Справедливороссы полны противоречий.
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 2
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 4
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:48
Частная жизнь
Захарушка 4
История о родителях, которые каждый день борются за жизнь сына.
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 6
01.02.2018 17:24
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы политолог Олег Реут обсуждают предстоящие в марте выборы на пост президента России
06.02.2018 18:18
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»