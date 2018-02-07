ВИДЕО: Волк притворился мёртвым и напал на охотника

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Видео нападения хищника было снято одним из охотников в Казахстане, а позже эти кадры утекли в Сеть.
Трое мужчин подстрелили волка и по завершении охоты захотели сделать памятное фото. На кадрах видно, как обездвиженное животное лежит на снегу с кровавой раной на шее и стеклянными глазами, сообщает "Лайф".
Один из охотников подошёл сзади к добыче и пнул её, думая, что она мертва. Однако волк тут же вскочил и набросился на мужчину. Очевидец не стал прерывать съёмку и положил телефон в карман, чтобы помочь своему товарищу.
В результате ни один из мужчин не пострадал, а вот животное скончалось, правда, непонятно, от полученных ран или всё-таки охотник применил холодное оружие.
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