ВИДЕО: Волочкова снимает клип на собственную песню

На фоне сплетен о новом бойфренде Анастасия Волочкова работает над клипом для своей песни "И пусть говорят".

Балерина поделилась фрагментом видео в Instagram: она стоит в кадре на пуантах, укрытая лёгким тюлем.

На фоне видеоряда Анастасия читает стих собственного сочинения о том, что раз о человеке говорят, значит, он не пустое место, пишет Cosmopolitan.

"Готовлю для вас новый клип на мою песню. Вся жизнь на пуантах. И для меня это большое счастье и предмет гордости. Пока многие обсуждают, осуждают и судачат обо мне, я эту жизнь проживаю счастливо и свободно. В творчестве, радости, позитиве, цветах, овациях и любви. И мозоли на моих стопах прекраснее мозолей на языках злопыхателей, изрыгающих свою желчь", – прокомментировала Волочкова.