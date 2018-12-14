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Новости. Общество
19:10, 14 Декабря 2018
фото: Instagram

ВИДЕО: Волочкова снимает клип на собственную песню

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На фоне сплетен о новом бойфренде Анастасия Волочкова работает над клипом для своей песни "И пусть говорят".

Балерина поделилась фрагментом видео в Instagram: она стоит в кадре на пуантах, укрытая лёгким тюлем.

На фоне видеоряда Анастасия читает стих собственного сочинения о том, что раз о человеке говорят, значит, он не пустое место, пишет Cosmopolitan.

"Готовлю для вас новый клип на мою песню. Вся жизнь на пуантах. И для меня это большое счастье и предмет гордости. Пока многие обсуждают, осуждают и судачат обо мне, я эту жизнь проживаю счастливо и свободно. В творчестве, радости, позитиве, цветах, овациях и любви. И мозоли на моих стопах прекраснее мозолей на языках злопыхателей, изрыгающих свою желчь", – прокомментировала Волочкова. 

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«И пусть говорят....» Готовлю для вас новый клип на мою песню.😊🎶 Вся жизнь на пуантах.. И для меня это большое счастье и предмет гордости. Пока многие обсуждают, осуждают и судачат обо мне, я эту жизнь проживаю счастливо и свободно.👍🏼 В творчестве, радости, позитиве, цветах, овация и любви.❤️ Мне не жаль физического труда для того, чтобы совершать что-то хорошее, поддерживать форму, радовать зрителей, достойно и честно проходить испытания, держать удар противодействий и быть всегда на высоте. На пуантах и без.😉💃🏼 И мозоли на моих стопах прекраснее мозолей на языках злопыхателей, изрыгающих свою желчь.😝 И пока вас будоражит моя жизнь, мои шпагаты, пока многие по носкам, рукам, часам, разглядывая в лупу🤣, пытаются расследовать и выявить моего любимого человека, в то же время приписывая множество разных других мужчин🤣, я улыбаюсь, порой смеюсь до слез🤣😂 и не перестаю поражаться безумству многих.🙈🤣 Успокойтесь, мои хорошие. Живите своей жизнью. Хотя, моя, как я вижу гораздо интереснее! И ярче!😉💃🏼💪🏻❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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